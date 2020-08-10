شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. قناة تابعة لمجموعة بي ان سبوت القطرية تروج للشذوذ الجنسي بين الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لقناة تابعة لمجموعة بي أن سبوت القطرية وهي تبث مشاهد تروج للشذود الجنسي والمثلية بين الأطفال .

Advertisements ويظهر في مقطع الفيديو الذي بثته قناة be junior لقطات لرسوم كرتونية تؤدي حركات خادشة للحياة خلال حفل زفاف، إلى جانب مشاهد مسيئة لفتيات وفتيان وهم يحضنون بعضهم بشكل غريب . وأعرب النشطاء عن إنزعاجهم وإستيائهم لهذا الإنحطاط والإنحلال الأخلاقي الذي ظهرت به القناة المخصصة للأطفال .. متهمين مجموعة بي ان سبوت بمحاولة الترويج لمحتويات فيه شذوذ ومثلية للأطفال

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