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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. محتجون يحتفلون وسط بيروت باستقالة حكومة حسان دياب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
الخليج 365
احتفل عدد من المحتجين، اليوم الاثنين، وسط العاصمة اللبنانية بيروت باستقالة حكومة الرئيس حسان دياب، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
كما وطالب المحتجون باستقالة مجلس النواب بعد الحكومة بشكل فوري بعد أن قدمت حكومة الرئيس حسان دياب استقالتها، بحسب ما ذكرت وكالة "سكاي نيوز" البريطانية.
كما ونقلت الوكالة أنباء عن إلقاء قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني، أثناء مطالبتهم باستقالة مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد أعلن عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي، ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل، الواقع في 13 أغسطس/آب 2020 في قصر الأونيسكو، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها.
وتتوالى الاستقالات من مجلس النواب والحكومة على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
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