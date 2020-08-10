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انفجار قوي بمدينة بالتيمور الأميركية دمر عدداً من المنازل

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جدة - بواسطة طلال الحمود -

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور ناجم عن تسرب غاز وأدى لسقوط قتيل.

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وذكرت وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة، أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأميركية، اليوم الاثنين، وسوى عدة منازل بالأرض، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأظهرت صور بثتها قناة "دابليو.بي.إف.إف" التلفزيونية، قطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء، أنهم أنقذوا 3 أشخاص على الأقل.

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