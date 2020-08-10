شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تنسيق مع الزراعة والرى بشأن المحاصيل الزراعية ونقص المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة فى مجال الأمن الغدائي، لافتا إلى أنه تم عمل حصر وخريطة زراعية وتشكيل لجنة عليا لمراجعة المحاصيل والإنتاج وما تحتاجه البلاد من محاصيل، مضيفا أن هناك تنسيق أيضا مع وزارة الرى فيما يتعلق بأزمة المياه حيث توجد خطة موضوعة لمواجهة نقص المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.

وفيما يتعلق بمشروع قانون البورصة السلعية، فقد أوضح الدكتور على المصيلحي أنه تمت مراجعة قوانين البورصات فى دول مختلفة وتم وضع مشروع القانون، وأنه سيكون من أول مشروعات القوانين التى سيتم تقديمها فى الدورة القادمة للبرلمان، لافتا إلى أن أنه تمت مراجعة الإطار القانونى من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيمضى فى الخطوات الإدارية لحين إصدار القانون، مؤكدا أن الوسطاء والسماسرة سيكونوا أعضاء فى البورصة.