"اقتصادية البرلمان" توافق على اتفاقية منحة بـ700 ألف يورو لتطوير تجارة الجملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية، والموقع فى 30 مارس 2020، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية. ويهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر، وتزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين الإمداد الغذائى والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات إستراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة. Advertisements ووفقا للاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية، مساهمة مالية بحد أقصى 700 ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائى يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بآلية دفع المساهمة المالية.

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