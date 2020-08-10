“لارام” تمدد الرحلات الاستثنائية إلى غاية العاشر من شهر شتنبر المقبل

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الإثنين، عن تمديد الرحلات الاستثنائية التي أطلقها المغرب، إلى 10 شتنبر 2020، على إثر تمديد حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.

وقالت الشركة، اليوم الإثنين، في بلاغ لها، أن الرحلات الاستثنائية التي أطلقتها الحكومة، ستستمر إلى غاية شهر شتنبر المقبل، داعلية كافة المغاربة أو المقيمين في المغرب، في تنسيق مع السلطات، واحترام للمعايير المعتمدة.

وأوضحت الشركة، أن الرحلات العادية التي كانت مبرمجة من قبل المغرب، تم استبدالها برحلات استثنائية خلال هذه الفترة، داعية كافة المسافرين الذين كانوا قد حجزوا تذاكرهم في الرحلات العادية، إلى استبدالها عن طريق الاتصال بمراكز نداء الشركة، والتي ستوجههم نحو الطرق الصحيحة لاستبدال التذاكر.

تذاكر السفر على متن الرحلات الاستثنائية الجديدة، تقول الشركة أنها موجودة على موقعها الالكتروني، وفي جميع نقاط بيعها، ووكالات الأسفار، مذكرة المسافرين الراغبين في القدوم إلى المغرب، بضرورة توفرهم على نتائج تحاليل فيروس كورونا، لا يتجاوز تاريخها 48 ساعة، كما أن المسافرين من المغرب نحو دول أخرى، مطالبون بالاطلاع على كافة التدابير الصحية المعتمدة خلال الرحلات الجوية في ظل الجائحة، من ضمنها إجبارية وضع الكمامة خلال الرحلة.

يشار إلى أن المغرب، أطلق منذ شهر يوليوز الماضي، رحلات استثنائية، سمح من خلالها بعودة المغاربة والمقيمين في المغرب، عبر رحلات جوية من عدد من الدول، ورحلات بحرية من فرنسا وإيطاليا.