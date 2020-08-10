سعد لمجرد يدعم اللبنانين: أنتم أقوياء

وجه الفنان سعد لمجرد، اليوم الاثنين، رسالة تضامن مع جمهوره في لبنان، بعد حجم الخسائر البشرية، والمادية، التي خلفها انفجار مرفأ بيروت.

ونشر سعد لمجرد على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا موجها إلى جمهوره في لبنان، قال فيه إن الشعب اللبناني أقوى من أن يسقط، أو يغرق، وهذا ما يجلعه يكن لهم كل الاحترام.

وأضاف لمجرد: “أدعوا الله أن يمنحكم الشفاء، والقوة، وأنا آسف جدا لك لما حصل لكم”، مضيفا أنه على علم أن الشعب اللبناني قوي ليواجه ما تعرض له.

وخلقت فاجعة بيروت موجة تضامن كبيرة مع الشعب اللبناني، من طرف الفنانين، والمشاهير العرب، الذين تفاعلوا مع الانفجار منذ حصوله، الثلاثاء الماضي.