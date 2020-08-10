وزير الصحة اللبناني: استقالة حكومة دياب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحافية أن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، يعتزم الإعلان عن استقالة الحكومة، في مؤتمر صحافي مرتقب يخاطب من خلاله الشعب اللبناني، يعقد الساعة الـ19:30 مساءً؛ فيما صرح وزير الصحة اللبناني، بأن الحكومة اللبنانية استقالت بالفعل، "نزولا عند رغبة الشعب".

وفي وقت سابق اليوم، عقد مجلس الوزراء اللبناني، جلسة في السرايا الحكومي لبحث الاستقالة وقرارات الاستقالة من الحكومة، وذلك عقب استقالات قدمها 3 وزراء وأعضاء من مجلس نواب اللبناني بظل الاحتجاجات المتواصلة عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وتتألف الحكومة من عشرين وزيرا. وبموجب القانون، لا بد من استقالة ثلث أعضائها لتسقط حكما. وكان يفترض أن تكون هذه الحكومة تكنوقراطية تعمل على معالجة مشاكل اللبنانيين لا سيما الاقتصادية والمعيشية.

وتوقعت تقارير إعلامية لبنانية أن تقدم الحكومة التي يترأسها دياب استقالتها اليوم، حيث يبحث رئيس الوزراء، مع أعضاء الحكومة اللبنانية إمكانية الاستقالة في ظل استقالات الوزراء والنواب واستمرار إجراءات ونتائج التحقيقات القضائية في ملف مرفأ بيروت.

ورجحت التقارير أن خطوة الاستقالة لدياب باتت شبه مؤكدة خاصة بعد نقل جلسة الحكومة من قصر بعبدا بمقر الرئاسة إلى السرايا الحكومي مقر الحكومة، ولفتت التقارير إلى أن "القوى السياسية الداعمة للحكومة أرادت حفظ ماء الوجه لدياب، ولهذا ستترك له خيار تقديم استقالته بدلا من إسقاطها".

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ومنذ الانفجار الهائل الذي هز مرفآ بيروت، الثلاثاء الماضي، وخلف قتلى وجرحى ودمارا كبيرا، وحكومة لبنان تواجه ضغوطا داخلية وخارجية تطالبها بالرحيل، متهمة إياها بالفشل بالقيام بواجبها.

انتشال 5 جثث من مرفأ بيروت يرفع إجمالي القتلى إلى 163

وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش اللبناني، اليوم، انتشال 5 جثث من موقع انفجار مرفأ بيروت، ما يرفع إجمالي القتلى إلى 163. وأفاد البيان بأنّ عملية البحث عن باقي المفقودين مستمرة، فيما لا يوجد إحصاء رسمي بعددهم.

وقال الجيش في بيان صدر عنه: "تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للجيش اللبناني بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء وفريقي البحث والإنقاذ الروسي والفرنسي من انتشال 5 جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت".