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استقالة الحكومة اللبنانية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020

أكد وزراء، مساء "الاثنين"، استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب.

 

وفي وقت سابق من  اليوم الاثنين، قررت الحكومة اللبنانية إعادة عقد اجتماعها في السراي الحكومي بعد أن كان من المفترض عقده في قصر بعبدا.  كما تغير جدول أعمال الجلسة مع الاستقالات المتتالية للوزراء والضغط لمزيد من الاستقالات.

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وأفادت المصادر بأن رئيس الحكومة حسان دياب سيعلن بعد قليل استقالة حكومته ويتوجه إلى بعبدا لتقديمها إلى الرئيس ميشال عون الذي يقبلها، ويطلب من رئيس الوزراء المستقيل وحكومته الاستمرار بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

 

ومن المنتظر أن يتوجه حسان دياب بكلمة إلى اللبنانيين مباشرة عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم.

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