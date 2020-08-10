شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة طهران الجديدة.. إيران تتهرب من "تعويضات" الطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020

زعمت إيران أن شركات التأمين الأوروبية هي المسؤولة عن دفع التعويضات في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها مليشيا الحرس الثوري في طهران، مطلع العام الجاري.



وقال غلام رضا سليماني، المدير العام لشركة التأمين المركزي في إيران، الإثنين، إن "الطائرة الأوكرانية التي كانت تقل 176 راكبا مغطاة بواسطة شركات تأمين أوروبية وليست إيرانية"، حسب وكالة أنباء ميزان القضائية.

أضاف سليماني في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الإيرانية، أن التعويضات يجب دفعها عبر تلك الشركات في أوروبا، حسب قوله.

وتعكس هذه التصريحات تراجعا إيرانيا عن دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة، بعد أن ادعي مؤخرا عباس موسوي الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده على دفع تعويضات للطائرة الأوكرانية وقبلت المسؤولية عن هذا العمل غير المقصود، على حد قوله.

وتراوحت تقديرات إيران لقيمة الخسائر الناجمة عن تحطم الطائرة الأوكرانية بين 100 و 150 مليون دولار أمريكي، حيث كانت ستدفعها طهران كتعويضات بعد التوصل لاتفاق مع كييف في هذا الصدد.

وبلغت التكلفة الإجمالية لتعويضات الطائرة الأوكرانية المنكوبة نحو 24 مليون دولار أمريكي للركاب وأفراد الطاقم والبضائع، و 70 مليون دولار أمريكي تتعلق بأضرار هيكل الطائرة، حسب تقديرات شركة التأمينات الإيرانية.

وأقرت إيران بعد 72 ساعة من التكتم بإسقاط الرحلة "752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي انطلقت من طهران في طريقها إلى كييف في 8 يناير/ كانون الثاني 2020، جراء إصابتها بصاروخين للدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني.

وأسفرت الحادثة عن مقتل 176 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا على متن الطائرة الأوكرانية من طراز (بوينج 737).

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ويبدو أن التهرب من جانب طهران جاء إثر تحول الأضرار والتعويضات المتعلقة بحادث إسقاط الطائرة المنكوبة إلى إحدى القضايا المتنازع عليها بين إيران وأوكرانيا مؤخرا.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فبراير/ شباط الماضي، أن بلاده غير راضية عن المبلغ الذي عرضته إيران لتعويض عائلات ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب، وتريد المزيد من التعويضات.

حذرت وزارة الخارجية الأوكرانية إيران من مقاضاتها أمام المحاكم الدولية إذا فشلت المحادثات مع الأخيرة فيما يخص التعويضات.

سافر وفد من وزارة الخارجية الإيرانية الشهر الماضي إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لإجراء محادثات حول قبول المسؤولية القانونية عن إسقاط الطائرة المنكوبة.

وتقول أوكرانيا إنها تحاول الحصول على أقصى تعويض من إيران التي تورطت في استهداف طائرة مدنية داخل مجالها الجوي.

الجدير بالذكر أن إيران أرسلت الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا لإعادة قراءتهما بعد ستة أشهر من التأخير.

وأعلن تورج دهقاني، رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، الأحد، أن إعادة قراءة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية تمت في مختبر فرنسي.

وكشف دهقاني في تصريحات، أن بلاده ستنشر بعض التفاصيل (لم يوضحها) التي تحظى باهتمام الرأي العام من قبل المسؤول عن التحقيق في الحادث خلال الأيام المقبلة.