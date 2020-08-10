شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 198 حالة شفاء والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020 تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 58,953 فحصا جديدا، والكشف عن 179 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19،

Advertisements وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 62,704 حالة. كما أعلنت عن تسجيل 198 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 56,766 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية و لا يزال 5581 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

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