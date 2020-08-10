شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطوّرات تفشّي فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020

أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ 731,518 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين نهاية ديسمبر، حسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الاثنين.



وسُجّلت رسميّاً 19,9 مليون إصابة على الأقل في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 11,8 مليونا.

وتبقى الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا مع 162938 وفاة وتخطت الأحد خمسة ملايين اصابة مؤكدة.

وبعد الولايات المتحدة، البرازيل البلد هي الأكثر تضررا مع 101049 وفاة والمكسيك مع 52298 وفاة وبريطانيا مع 46574 وفاة والهند مع 44386 وفاة.

أعمال عنف

هاجمت مجموعة غاضبة من السكان الأصليين في البيرو بالرماح موقعا تابعا لشركة نفط كندية في الأمازون احتجاجا على التلوث وانتشار وباء كوفيد-19، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم بعد اشتباك مع الشرطة، وفق ما أعلنت الحكومة الأحد.

الكمامات الزامية

بات على سكان باريس وضع الكمامات اعتبارا من صباح الإثنين في أكثر من مئة شارع في الأحياء الأكثر اكتظاظا في العاصمة الفرنسية وسط درجات حرارة خانقة.

وهذا الإجراء المقرر لشهر واحد قابل للتمديد ومن شأنه أن يسمح بحسب السلطات الصحية بوقف ارتفاع عدد الحالات الجديدة بفيروس كورونا التي أثارت مخاوف من موجة ثانية من الإصابات.

إلغاء وظائف

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تعتزم واحدة من كل ثلاث شركات في المملكة المتحدة إلغاء وظائف في الربع الثالث من العام وفق دراسة نشرت الاثنين، ما أثار مخاوف من موجة تسريح في البلاد فيما يتوقع إلغاء نظام البطالة الجزئي في غضون أشهر قليلة.

وفي المجموع، يعتزم 33 في المئة من ألفي صاحب عمل شملهم الاستطلاع تسريح موظفين بحلول سبتمبر، وفق ما أظهرت الدراسة التي أجراها معهد "تشارترد إنستيتيوت أوف برسونل أند ديفلوبمنت" ومجموعة العمل الموقت "أديكو".

تقيم

تنوي نيوزيلندا إقامة "فقاعة" مع جزر كوك لتشجيع المبادلات بين البلدين كما اعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردن.

وأضافت أن الأشخاص الذين يتنقّلون بين البلدين عبر هذا الممر لن يحتاجوا إلى التزام الحجر الصحي، موضحة أن النتائج الجيدة التي حققها البلدان في مكافحة الجائحة أتاحت إقامة هذه "الفقاعة".

العودة للمدارس

عاد قسم من الطلاب الإثنين إلى مدارسهم في جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد انتهاء حال الطوارئ المعلنة في 21 يوليو.

وعاد إلى المدارس تلاميذ الابتدائي والثانوي وطلاب الجامعات في السنة الخامسة.

دوري أبطال أوروبا

أكد نادي اتلتيكو مدريد الاسباني أنه سيواجه لايبزيغ في الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا الخميس في لشبونة على شكل بطولة مصغرة كما هو مقرر، رغم الاعلان عن وجود اصابتي كورونا في صفوفه.