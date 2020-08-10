72 طلب تسجيل إلكتروني لتخزين الخلايا الجذعية بصحة دبي

الإثنين 10 أغسطس 2020

بلغ عدد طلبات التسجيل الإلكتروني لتخزين الخلايا الجذعية بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث التابع لهيئة الصحة بدبي 72 طلبا لأمهات من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة .



حرصت الهيئة على إطلاق هذه الخدمة ضمن جهودها المستمرة للتسهيل على الأمهات والمتعاملين بشكل عام للإستفادة من خدمات المركز في كافة الظروف وخاصة في هذا الظرف الإستثنائي خلال جائحة "كوفيد -19 " توفيرا للوقت وحماية للأمهات .

وساهمت الخدمة منذ اطلاقها خلال شهر يونيو الماضي في توفير الوقت والجهد على الأمهات واستمرارية وتيرة العمل في المركز مع المحافظة على تعزيز الإجراءات الإحترازية والوقائية لدى الحوامل في ظل الظروف الحالية خاصة وأن فئة الحوامل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى .

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وتتيح خدمة التسجيل الالكتروني للأمهات الراغبات بتخزين الخلايا الجذعية إرسال بريد الكتروني الى مركز دبي لدم الحبل السري كطلب تسجيل في الخدمة مع كتابة أرقام التواصل المختلفة ..حيث يقوم الفريق المعني في المركز بتزويدهن بكافة الأوراق المطلوبة لتسجيل البيانات الرسمية وإعادة ارسالها الى المركز عبر البريد الالكتروني [email protected] ليتم بعد ذلك مراجعة وتدقيق البيانات والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة والتسجيل الرسمي في المركز لتخزين الخلايا الجذعية لمدة 30 سنة .

ويقوم مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث بالتنسيق المستمر مع الأمهات بعد التسجيل الرسمي في الخدمة حيث يتم توصيل المعدات والأدوات اللازمة لجمع عينات دم الحبل السري إلى الأم لإصطحابها معها أثناء الولادة في المستشفيات الخاصة لاستخدامها من قبل الطواقم الطبية والتمريضية بينما يتم توفير هذه المعدات في المستشفيات الحكومية التابعة للهيئة "دبي ولطيفة وحتا".

من جانب آخر تمكن مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث من تنظيم عدد من الدورات التدريبية عن بعد خلال جائحة "كوفيد-"19 لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفيات الهيئة واستقبال العديد من العينات الناجحة التي تم تخزينها في المركز وفقا لأفضل المعايير والإشتراطات والبروتوكولات المعمول بها عالميا