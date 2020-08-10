- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل والان مع التفاصيل
الإثنين 10 أغسطس 2020
أعلنت اللجنة الدائمة لإيراد نهر النيل في مصر، أن مياه الأمطار هذا العام أعلى من المعدلات التي كانت عليها في العام المنصرم.
وأوضحت اللجنة في اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف المائي لمصر أن البيانات تشير إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.
ووجه وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، بضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة في إدارة كميات المياه المخزنة ببحيرة ناصر، لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وفق روسيا اليوم.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الفيضان يحتمل أن يكون أعلى من المتوسط، ولكن من المبكر الحكم على حجم الفيضان، إلا أن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر سيعطي مؤشرا جيدا عن حالة الفيضان، بالإضافة إلى أن الوارد من المياه أعلى من نظيره عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتابع مركز التنبؤ بالفيضان وباقي أجهزة الوزارة صور وخرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس، وتشير صور التنبؤ إلى سقوط الأمطار خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس 2020 وإلى ارتفاع معدل سقوط الأمطار، وقد تتعدى 40 مم في مناطق كثيرة بالسودان وإثيوبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.