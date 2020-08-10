شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد أمريكي على قرار عقوبات الصين والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020 أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يواصل الوقوف بحزم ضد الصين، بعد أن فرضت بكين عقوبات على 11 مواطناً أمريكياً انتقاماً لفرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ.

وقالت كايلي مكيناني لقناة فوكس نيوز إن "هذا الرئيس وقف بحزم ضد الصين وسوف يواصل ذلك". Advertisements ومن بين الأفراد الأمريكيين الخاضعين للعقوبات ماركو روبيو وتيد كروز عضوا مجلس الشيوخ ورؤساء وكالات ومنظمات غير ربحية مثل هيومن رايتس ووتش. وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على مسؤولين متهمين بقمع الحريات في هونغ كونغ، بمن فيهم الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام.

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