شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قدمت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب استقالتها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت والأحداث التي تلته.

وقدم عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان استقالتهم احتجاجاً على ما وصفوه بفساد الطبقة السياسية، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قدمت وزيرة العدل ماري كلود نجم، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب، وتعتبر بذلك الاستقالة الثالثة لوزراء في الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت.