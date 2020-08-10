منظمة الصحة العالمية تعلن عن إمكانية التوصل إلى لقاح آمن وفعال مضاد لفيروس كورونا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن إمكانية التوصل إلى لقاح آمن وفعال مضاد لفيروس كورونا “كوفيد ١٩”.

وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور مايكل ريان أن اللقاحات المرشحة 32 لقاحًا قيد التجارب السريرية وجميعها تخضع لمعايير تهدف إلى تحفيز جسم الإنسان على إفراز الأجسام المضادة للفيروس، وتحفيز البروتينات التي تلتصق بالفيروس وتتصدى له وتمنعه من دخول جسد الإنسان، مبينًا أن الفيروس عندما ينجح في إصابة اَي خلية فإنه يؤثر في الجسم بأكمله حيث يتكاثر هذا الفيروس داخل الجسم وقد يؤدي إلى الوفاة .

ودعا مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي إلى توسيع نطاق تمويل مبادرة تسريع التوصل إلى لقاحات وأدوية لكوفيد ١٩ ، وتوفير ١٠٠ مليار دولار لذلك وتوفير قيمة التعهدات التي التزمت الدول بتقديمها.