شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس الحكومة اللبنانية على خلفية "انفجار بيروت" والان نبدء بالتفاصيل

اليوم – الدمام قدم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، استقالة حكومته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت والأحداث التى تلته، حيث قدم عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان استقالتهم احتجاجا على ما وصفوه بفساد الطبقة السياسية.، جاء ذلك نقلا عن العربية الحدث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة رئيس الحكومة اللبنانية على خلفية "انفجار بيروت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.