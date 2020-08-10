شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب وقف بحزم ضد الصين وسيواصل والان نبدء بالتفاصيل

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يواصل الوقوف بحزم ضد الصين، بعد أن فرضت بكين عقوبات على 11 مواطنا أمريكيا انتقاما لفرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في هونج كونج.

وقالت كايلي مكيناني لقناة فوكس نيوز إن "هذا الرئيس وقف بحزم ضد الصين وسوف يواصل ذلك".

ومن بين الأفراد الأمريكيين الخاضعين للعقوبات ماركو روبيو وتيد كروز عضوا مجلس الشيوخ ورؤساء وكالات ومنظمات غير ربحية مثل هيومن رايتس ووتش.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض عقوبات على مسؤولين متهمين بقمع الحريات في هونج كونج، بمن فيهم الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام.