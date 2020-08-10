شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترد على أمريكا وتعاقب 11 مسؤولا والان نبدء بالتفاصيل
ومن بين الأمريكيين الذين خضعوا للعقوبات، ماركو روبيو وتيد كروز، العضوان في مجلس الشيوخ، واللذان تعرضا من قبل لانتقادات من جانب بكين، بالإضافة إلى رؤساء وكالات ومنظمات غير هادفة للربح، مثل المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، ورئيس منظمة "فريدوم هاوس"، مايكل أبراموفيتز.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان في بكين، إن الأحد عشر أمريكيا الذين تم فرض عقوبات عليهم، "تصرفوا بطريقة سيئة" في قضايا تتعلق بهونج كونج. ولم يحدد تشاو نوعية العقوبات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي فرض عقوبات على مسؤولين متهمين بقمع الحريات في هونج كونج، ومن بينهم الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، ورئيس الشرطة كريس تانج، ووزيرة العدل تيريزا تشينج.
وقد تم فرض العقوبات كرد فعل على قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على هونج كونج في أواخر حزيران/يونيو الماضي، وتأجيل الانتخابات لمدة عام، حيث كان من المتوقع أن يكون أداء الحكومة فيها سيئا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين ترد على أمريكا وتعاقب 11 مسؤولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.