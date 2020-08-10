شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترد على أمريكا وتعاقب 11 مسؤولا والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الصين، اليوم الاثنين، عقوبات على 11 أمريكيا من السياسيين ورؤساء المنظمات، وذلك ردا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين من هونج كونج الأسبوع الماضي.

ومن بين الأمريكيين الذين خضعوا للعقوبات، ماركو روبيو وتيد كروز، العضوان في مجلس الشيوخ، واللذان تعرضا من قبل لانتقادات من جانب بكين، بالإضافة إلى رؤساء وكالات ومنظمات غير هادفة للربح، مثل المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، ورئيس منظمة "فريدوم هاوس"، مايكل أبراموفيتز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان في بكين، إن الأحد عشر أمريكيا الذين تم فرض عقوبات عليهم، "تصرفوا بطريقة سيئة" في قضايا تتعلق بهونج كونج. ولم يحدد تشاو نوعية العقوبات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي فرض عقوبات على مسؤولين متهمين بقمع الحريات في هونج كونج، ومن بينهم الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، ورئيس الشرطة كريس تانج، ووزيرة العدل تيريزا تشينج.

وقد تم فرض العقوبات كرد فعل على قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على هونج كونج في أواخر حزيران/يونيو الماضي، وتأجيل الانتخابات لمدة عام، حيث كان من المتوقع أن يكون أداء الحكومة فيها سيئا.