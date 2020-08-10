مصادر: توقيع مرسوم الإفراج عن "أخطر" سجناء طالبان

قالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء إن الرئيس الأفغاني أشرف غني وقع، الإثنين على مرسوم بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من سجناء اعتبرت طالبان إطلاق سراحهم شرطا لبدء محادثات السلام.



وأضافت مصدر بقصر الرئاسة: تم توقيع المرسوم بعد يوم من توصية المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان والمعروف باسم "لويا جيركا" بالإفراج عن 400 من سجناء طالبان‭ ‬الخطرين الذين لديهم سجلات حافلة في أعمال العنف حتى يتسنى بدء محادثات السلام.

وقالت طالبان إنه فور الإفراج عن السجناء ستبدأ محادثات السلام في غضون أسبوع بعد تأجيل استمر شهورا منذ توقيع الولايات المتحدة على اتفاق لسحب القوات في فبراير/ شباط.

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وفي إطار اتفاق أبرمته الولايات المتحدة مع طالبان في فبراير/شباط الماضي، ويتيح انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، تمت الموافقة على إطلاق سراح نحو خمسة آلاف من سجناء طالبان من السجون الأفغانية كشرط لإجراء محادثات بين الحركة والحكومة المدعومة من واشنطن.

وأفرجت الحكومة الأفغانية بالفعل عن جميع سجناء طالبان باستثناء حوالي 400 تقول إنهم مدانون بارتكاب أسوأ الجرائم التي تشمل القتل والاتجار في المخدرات والخطف.

وأثارت المداولات بشأن إطلاق سراح آخر دفعة من سجناء طالبان، غضب المدنيين وجماعات حقوق الإنسان الذين شككوا في المغزى من عملية السلام.