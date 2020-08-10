جوتيريس: يجب محاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ضرورة إجراء تحقيق شفاف حول انفجار مرفأ بيروت، ومحاسبة المسؤولين عنه.



وقال جوتيريس، إن انفجار مرفأ بيروت كان صادما للغاية، وجاء في وقت عصيب بسبب المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، والآلاف الآن بلا مأوى.

وأضاف أن غضب اللبنانيين مفهوم، وينغي أن تسمع أصواتهم، وإجراء تحقيق شفاف حول انفجار المرفأ، ومحاسبة المسؤولين عنه، خاصة أن لبنان لديه إرادة قوية لتخطي أزمته وسنساعده على ذلك.

وتواصل السلطات اللبنانية التحقيقات بشأن انفجار بيروت، الذي أوقع أكثر من 160 قتيلا، وشرد مئات الآلاف، وأتى على نصف العاصمة.

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وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الإثنين، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري باشر جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وقالت إن القاضي استمع إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت، دون مزيد من التفاصيل.

وتعالت الأصوات داخل لبنان بإجراء تحقيق دولي في كارثة مرفأ بيروت في ظل مطالبات بتقديم المسؤولين عن هذه الفاجعة إلى القضاء ومحاسبتهم عن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم ست سنوات من دون إجراءات حماية.

وأوقفت السلطات أكثر من 20 شخصاً على ذمّة التحقيق بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون، على رأسهم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر.