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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير منطقة تبوك يلتقي امين عام مجلس المنطقة خلود الخميس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، رئيس مجلس المنطقة, في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام مجلس المنطقة الدكتورة خلود محمد الخميس بمناسبة صدور موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتكليفها أمينا عاما لمجلس المنطقة وذلك بنأءاً على ما رفعه سمو أمير منطقة تبوك .
وهنأ الدكتورة خلود الخميس على هذه الثقة من ولاة الأمر – حفظهم الله -كأول امرأة تشغل منصب أمينا عاما لمجلس المنطقة على مستوى المملكة , متمنيا لها سموه دوام التوفيق في عملها الجديد مؤكداً سموه على دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية حيث أصبحت واجهه مشرفة لبلادها.
وأثنى على الجهود التي يبذلها المجلس في جميع المجالات التنموية والاجتماعية بالمنطقة في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي العهد
, وأعربت الدكتورة خلود الخميس عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته والتي سوف تكون نبراساً لها في عملها الجديد .
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