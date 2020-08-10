قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ، إن وزارة الإسكان تقوم بتوفير وحدات سكنية لكافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى أنها أيضا اهتمت بالشريحة المتوسطة عن طريق طرح وحدات لهم بمساحات تبدأ من 103 أمتار وحتى 120 مترا بـ 4 محافظات يوم 16 أغسطس الحالي.
وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن وزارة الإسكان قامت بانتقاء ال وحدات لمتوسطي الدخل بعناية فائقة وفى محافظات بها كثافة عالية.
وأكد نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ، أن الأسعار بالوحدات السكنية لمتوسطي الدخل تعتبر متفاوتة على حسب المكان والمساحة، لافتا إلى أن تلك الوحدات تستطيع الدفع ضمن مبادرة البنك المركزي والقرض يسدد على 20 عاما.
وأوضح أن تقسيط تلك الوحدات يختلف طبقا لدخل وسن وسعر الوحدة، متابعا أن البنك هو من سيقرر القيمة على حسب كل شخص، بالإضافة إلى أن تلك الوحدات تعتبر كاملة التشطيب ولن يحتاج المواطن لوضع أي تعديلات بها تتكون من ثلاث غرف وصالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان تطرح وحدات لمتوسطي الدخل بمساحات 120 مترا في 16 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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