«قتلى الكارثة حتى الآن 162» .. حصيلة جديدة لضحايا مأساة بيروت

أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، الاثنين، بانتشال 5 جثث لضحايا جديد، في حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء.

وتمكنت فرق الإنقاذ التابعة للجيش اللبناني بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء وفريقي البحث والإنقاذ الروسي والفرنسي، من انتشال 5 جثث جديدة.

وذكرت مراسلتنا أن عملية البحث على باقي المفقودين لا تزال مستمرة، وسط تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين.

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وترفع الجثث المكتشفة حديثا حصيلة قتلى الكارثة إلى 162، وفق الأرقام الرسمية.

وشهد مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، انفجارا قويا، خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب عشرات المفقودين.

كما أدى الانفجار المدمر إلى خسائر مادية جسيمة حيث تعرضت أجزاء كبيرة من المدينة إلى الدمار، إلى جانب تشريد آلاف الأسر.

وذكر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب أن 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ أكثر من 6 سنوات في المستودع، يعتقد أنها السبب وراء انفجار مرفأ بيروت، فيما تواصل لجنة خاصة التحقيق في الواقعة.