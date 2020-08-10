تطورات لبنان.. احتجاز رئيس جهاز أمن الدولة اللبناني بعد التحقيق معه واستقالة وزير المالية

نشرت وكالة الأنباء اللبنانية أنباء تفيد احتجاز رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا رهن التحقيق، بعد جلسة استجواب امتدت لساعات على أن تتم متابعة التحقيق تباعًا.
تقدم وزير المال اللبناني غازي وزني، باستقالته إلى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب.
يأتي ذلك بعد تقدم وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود، باستقالتها لرئيس الحكومة حسان دياب.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن الوزيرة تقدمت استقالتها مكتوبة لرئيس الحكومة حسان دياب.
وفي وقت سابق، قدمت منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، استقالتها للحكومة برئاسة حسان دياب، في إطار استجابة لمطالب الشعب، حسب قولها.
وقالت الوزيرة في استقالتها حسب قناة “الجديد” اللبنانية: ”انحناء وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير أتقدم باستقالتي من الحكومة، موضحة (أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم.. التغيير بقى بعيد المنال“).
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