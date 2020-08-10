يقضي على أساليب التلاعب.. المصيلحي: التحول للدعم النقدي المشروط في رغيف الخبز أفضل الحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، إن التحول إلى الدعم النقدي المشروط في دعم رغيف الخبز، هو أفضل الحلول للقضاء على كل أساليب التلاعب وغلق أبواب الأعمال غير الشرعية في تداول القمح وخلطه وطحن الدقيق بالمخابز.

وأوضح المصيلحي أن المقصود بالدعم النقدي المشروط هو ما يحدث الآن في السلع التموينية، بأن يحصل المواطن على كارت ذكي مدعومًا بنصيبه من الخبز بتكلفته الحقيقية، ويذهب به إلى المخبز للحصول على ما يريد من خبز، وفي هذه الحالة يكون الدعم على بطاقة المواطن وليس على الدقيق الذي يصل إلى المخبز، وبالتالي لن يتمكن صاحب المخبز من التلاعب.

وأضاف وزير التموين أنه حتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة على التحول إلى الدعم النقدي المشروط في رغيف الخبز، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث هذا التحول سيمثل نقلة نوعية وموضوعية في دعم رغيف الخبز وتحرير سعر القمح.