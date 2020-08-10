ينتظر الدورة البرلمانية المقبلة.. المصيلحي يكشف عن مشروع قانون جديد للبورصة السلعية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إعداد مشروع قانون للبورصة السلعية سيتم تقديمه في الفصل التشريعي الجديد للبرلمان.

وأضاف المصيلحي: تمت مراجعة قوانين البورصات في دول مختلفة، وسيكون من أول القوانين التي سيتم تقديمها في الدورة المقبلة للبرلمان.

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وأكد المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أهمية وجود أسواق للجملة على مستوى الجمهورية، قائلًا إن هناك تنسيقًا في الأمن الغذائي مع وزارة الزراعة، وتم عمل حصر وخريطة زراعية وتشكيل لجنة عليا بمراجعة المحاصيل والإنتاج وما نحتاج إليه.

وأضاف وزير التموين أن هناك تنسيقًا مع وزارة الري في أزمة المياه؛ حيث توجد خطة موضوعة لمواجهة نقص المياه، وعمل خطوط جديدة لبنجر السكر، لمصانع إنتاج السكر.

وكشف المصيلحي عن أنه لأول مرة نصدر مواصفات للمخازن؛ المواصفات الإنشائية والصحية.