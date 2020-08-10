صحة المنيا: إغلاق 52 منشأة طبية خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أغلقت مديرية الصحة في محافظة المنيا، 52 منشأة طبية خاصة مخالفة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية والتي تنظمها مديرية الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الاثنين، إنه جرى المرور على 219 منشأة طبية، وجرى إصدار قرار غلق إداري لـ52 منشأة طبية، كما جرى التنسيق مع مديرية التموين لإعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة، مؤكدًا على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على كافة المنشآت المتعلقة بمجال الاشتراطات الصحية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة قطاعات منظومة الصحة داخل المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الصحية العامة والخاصة، والتأكد من جودة الاشتراطات الصحية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.