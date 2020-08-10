قبيل الانطلاق.. تعرف على استعدادات "الكهرباء" لبدء انتخابات "الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكل المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة، وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع لانتخابات الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الشيوخ) التي تُجرى في مختلف أنحاء الجمهورية، غدًا وبعد غدٍ.

وتتمثل إجراءات "الكهرباء" استعدادًا لانتخابات "الشيوخ"، في ما يلي:

- إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع.

- تأمين التغذية الكهربائية لكل اللجان والمقرات الانتخابية.

Advertisements

- تأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية، ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة وجود أي عطل.

- المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

- وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

- وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة؛ للعمل في حالة الطوارئ في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك.

- تجهيز ماكينات ديزل متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.

ويأتي ذلك حرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.