سعر الدولار يرتفع في بنكين مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي التعمير والإسكان والإسكندرية، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.
وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.93 جنيه للشراء، و 16.03 جنيه للبيع.
وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنكي القاهرة، والبركة عند 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.
وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك كريدي أجريكول عند 15.93جنيه للشراء، و 16.03 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و 16.04 جنيه للبيع.
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