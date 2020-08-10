بـ "كود ذكي".. نهضة مصر تعلن إطلاق تطبيق إلكتروني لكتاب الأضواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قررت شركة دار نهضة مصر، طرح تطبيق إلكتروني لكتاب الأضواء باستخدام "كود ذكي" للكتاب، بعد نحو 53 عاما، من إطلاق كتاب الأضواء، لمواكبة التحول الرقمي، وإدماج الرقمنة في تكنولوجيا التعليم،

وكشفت دار نهضة مصر، خلال مؤتمر صحفي، عبر الفيديوكونفرانس، اليوم الاثنين، عن إطلاق تطبيق إلكتروني لكتاب الأضواء، يمكن استخدامه من خلال الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وقالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر، إن الشركة قدمت كل الطرق الممكنة لإدارة الاستيعاب والوقت، والاستفادة من كافة الإمكانات التي يوفرها الكتاب المطبوع أو الكتاب الرقمي.

وتأسست دار نهضة مصر منذ 82 عاما، ولديها 6 شركات تابعة، تعمل جميعها لتقديم سلسلة متصلة من الخدمات لتطوير المحتوى التعليمي، وهي صاحبة العلامة التجارية "الأضواء" وكانت صاحبة أول تجربة لطرح CD للكتاب الخارجي.

وأوضحت داليا إبراهيم، أن الشركة تعتمد في مبيعاتها بشكل أساسي على مبيعات الكتاب الورقي، لكن الشركة تعمل بشكل مستمر على تحسين تقديم الخدمة من خلال توفير الاسطوانات، أو الموقع الإلكتروني ومؤخرا بالتطبيق الإلكتروني، وهي عملية تكاملية مع الكتاب الورقي مع تحسين وتطوير شكله.

ويقوم تطبيق "الأضواء" على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي،وهو يقدم خاصيات مثل "ذاكر من خلال الفيديوهات، والمساعد الذكي"، ويمكن لثلاث فئات استخدام التطبيق وهم (الطالب، المدرس، ولي الأمر)، ويطرح التطبيق أدوات استخدام تختلف حسب كل فئة.

وقال إبراهيم إبراهيم رئيس القطاع التجاري بالشركة، إن "الشركة تفكر منذ عدة سنوات في كيفية التجاوب مع التوجه العالمي نحو التعلم عن بعد والأونلاين، بعد الأبحاث توصلنا لتقديم الكود الذكي، موجود داخل غلاف الكتاب، ويتم عمل scanner من خلال تطبيق الأضواء".

وأضاف أن "التطبيق يتيح إضفاء الشخصية على أسلوب التعلم والتقييم، والتعليم عن طريق التحفيز، كما يمكن توصيل التطبيق من خلال شاشة التليفزيون الـ smart للتمتع بصورة أكبر للشرح، كما يمكن التحكم في طرح الداتا من خلال خواص تعمل offline لتوفير استهلاك الإنترنت والحفاظ على باقات الإنترنت".

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ويقوم التطبيق على إنشاء بروفايل شخصي، وإضافة الزملاء والمعلمين وأولياء الأمور، ويتم متابعة المخطط الزمني للمواد والتدريبات على الدروس، مخصصة بألوان تبين مستوى أداء الطالب في الدرس، بحسب ما قاله إبراهيم.

وأضاف أن "التطبيق يمكّن الطالب من الحصول على فيديوهات تعليمية متنوعة للتعرف على المزيد من طرق الشرح بما يتوافق مع طريقة الفهم التي يفضلها الطالب، كما يمكنه التعرف على فيديوهات الشرح المطروحة من خلال قنوات على الإنترنت، بما يتيح له مصادر معلومات موثوقة ومتنوعة".

ويوفر التطبيق، نسخة إلكترونية من الكتاب الورقي يكون لسهولة الاستغناء عن حمل الكتاب خلال التنقل، ويمكن تصفحه في أي وقت، بالإضافة إلى بنك الأسئلة، الذي يحتوي على 500 ألف سؤال، والتدريب على الورقة الامتحانية، والمراجعات التكيفية بحيث يعطي التطبيق إشارة وتنبيه للطالب بأنه بحاجة لمراجعة جزء معين من المادة، مع إعطاء تقارير عن مستواه وإجاباته.

وتقول داليا، إن التطبيق "يستخدمه الطالب ووالده، أو هو وصديقه، ويتمتع بمميزات تقتصر على من اشتروا الكتاب الورقي، لكن يمكن لأي طالب لم يشتر الكتاب التمتع بالتطبيق بالإمكانات المتاحة دون الـ scanning"، بحسب داليا.

ويعتمد التطبيق على تكنولوجيا التعليم عن طريق التحفيز، وهو يستهدف إضفاء متعة على العملية التعليمية، سواء بالمسابقة التنافسية بين مجموعة من الطلاب، سواء من خلال الدرجات، أو وقت الإجابة، بحسب داليا.

كما يسعى التطبيق، لتنمية قدرات الطلاب على الأبحاث، "كيف يمكنك تقديم وتجهيز المشروعات البحثية، وأن تكون مرتبطة بموضوع المادة، والمشروعات البحثية متعددة التخصصات كالجمع بين المعلومات واللغة"، بحسب ما قاله إبراهيم.

وأضاف أن التطبيق، يمكنه تقديم ملحق خاص للتقييم المستمر، لمعرفة مستوى الطالب وقت حل التدريبات من خلال إرفاق الإجابات بتوزيع الدرجات على الأسئلة، والتحفيز وشهادة الاجتياز، مشيرا إلى أهمية مراعاة التصاميم والحجم، لتحقيق متعة التعليم، بما يناسب الفئات العمرية لكل مرحلة تعليمية.

وقالت رئيس الشركة، إن السعي الدائم لتطوير منظومة التعليم تتسق مع جهود الدولة للتحول إلى التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي بالتعاون والتكامل مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف التعاون أيضا مع التعليم العالي.

وأضافت "في أقل من شهر أو شهرين سيتم الإعلان عن تعاون مع الجامعات، لكن لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل حاليا".