مصادر مصرفية: بنك الإمارات دبي الوطني يتفاوض للاستحواذ على بلوم مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني مصر إن البنك بدأ مفاوضات في للاستحواذ على بنك بلوم مصر.

وبحسب المصادر التي تحدثت لمصراوي فإن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى.

ويعد بنك بلوم مصر أحد أكبر وحدات مجموعة بنك لبنان والمهجر خارج لبنان، ولديه شبكة فروع بعدد 39 فرعًا بحسب موقعه الإلكتروني.

وأضافت المصادر، أن المفاوضات تسير مع المجموعة اللبنانية المالكة لوحدة بنك بلوم في مصر وتخضع للدراسة حتى الآن.

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وتأتي صفقة البيع وسط أكبر أزمة اقتصادية تشهدها لبنان خلال هذه الفترة وخاصة بعد الانفجار الأخير، وسط توقعات بتخارج جميع البنوك اللبنانية من الأسواق الخارجية بسبب الأزمة التي تمر بها لبنان حاليا.

ورفض محمد أوزالب، الرئيس التنفيذي لبنك بلوم مصر، التعليق لمصراوي على وجود مفاوضات مع بنك الإمارات دبي للاستحواذ عليه.

وكان بنك بلوم مصر أعلن في شهر أبريل الماضي عن موافقة الجمعية العامة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار جنيه من أرباح البنك ليصبح رأس المال 3 مليارات جنيه بزيادة 50% من رأس المال الحالي، لتعزيز حصته السوقية، واستمرارا في تنفيذ سياسته باستخدام أرباحه في زيادة رأس المال لدعم مركزه المالي ولزيادة معدل كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية للبنك.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني دخل السوق المصري في يونيو 2013 من خلال عملية استحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصر.

ويوظف البنك حاليا أكثر من ألفين موظف ولديه أكثر من 69 فرعا مع تغطية جغرافية واسعة في مصر، بحسب موقع بنك الإمارات دبي الوطني مصر.