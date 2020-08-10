إصابة 15 عاملًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
أصيب 15 عاملًا باليومية، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري الإقليمي، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالشرقية.
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة عمال باليومية بالطريق الدائري الإقليمي، بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن إصابة 15 عاملًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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