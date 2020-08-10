النمسا تُسجل 73 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة النمساوية، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 22 ألفًا و106 حالات، تعافى منهم 20 ألفًا و10 حالات، بينما توفى 723 حالة،

بينما بلغ عدد الحالات المتواجدة بالمستشفيات 116 حالة، منهم 24 حالة في وحدات العناية المركزة.

وأشارت إلى أن أعلى الإصابات الجديدة تم تسجيلها في فيينا وبلغت 35 حالة، يليها النمسا العليا

10 حالات، ثم النمسا السفلى 9 حالات، بينما لم تسجل ولايتا (بورجنلاند - كارينثيا) أية إصابات جديدة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.