الفلبين تُسجل 7000 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، تسجيل 6958 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 136 ألفًا و638 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك حالات الوفاة بالفيروس إلى 2293 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين الحالات الجديدة، 5394 حالة تم تأكيد إصابتها خلال الثلاثة أيام الماضية، في حين تم تأكيد إصابة 1564 حالة في وقت سابق، ولكن تمت إضافتها للحصيلة لاحقا.

وجرى تسجيل 60% من حالات

الإصابة الجديدة في منطقة العاصمة مترو مانيلا، التي فرضت عليها مجددا إجراءات إغلاق، بجانب أربعة أقاليم مجاورة حتى الأسبوع المقبل.

وتم فرض إجراءات الإغلاق عقب أن طالب العاملون في قطاع الصحة الحكومة بتحسين كيفية تعاملها مع الفيروس، محذرين من أن البلاد على وشك خسارة معركتها ضد فيروس كورونا.

وفي ظل دعوات البعض لتمديد إجراءات الإغلاق حتى نهاية الشهر، قالت وكيلة وزارة الصحة

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ماريا روساريو إن تأثير فرض قيود أكثر صرامة لا يمكن رصده على الفور.

وأضافت" ربما تمضي ثلاثة أسابيع قبل أن نرى تأثير إجراءات الاغلاق المفروضة حاليا".

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي إن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي التقى بقوة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا لمناقشة مقترحات تمديد إجراءات الإغلاق.

وأضاف" الأمر يستلزم تحقيق توازن حساس بين حماية وإنقاذ صحة المواطنين وحماية وإنقاذ الصحة الاقتصادية للدولة".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.