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دراسة: مناعة الإنسان ضد كورونا آخذة في التطور

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أظهرت دراسة أجرتها هيئة حماية المستهلك الروسية أن مناعة الإنسان ضد فيروس آخذة في التطور.


وقالت رئيسة القسم في الهيئة، آنا بوبوفا خلال اجتماع مع المجلس التنسيقي لمكافحة "كورونا"، إنه يوجد تطور في الجهاز المناعي بجسم الإنسان في محاربة الفيروس.

واستندت بوبوفا، في تصريحاتها، إلى بحث

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قامت به الهيئة وأجرته في أبريل الماضي بين العاملين في المجال الطبي في موسكو، ولوحظ اكتشاف كميات جيدة من الجلوبين المناعي الذي يقوم بمحاربة الفيروس وارتفاع نسبته إلى17.7%.

وأضافت أنه تم تكرار التجربة بعد أكثر من

30 يوما، فلوحظت زيادة المناعة لدى نفس الأشخاص بنسبة 49.4%، وما يقوله العلماء تؤكده نتائج البحث العلمي، فبعدما مضت فترة قليلة ازداد عدد الأجسام المضادة.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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