أظهرت دراسة أجرتها هيئة حماية المستهلك الروسية أن مناعة الإنسان ضد فيروس كورونا آخذة في التطور.
وقالت رئيسة القسم في الهيئة، آنا بوبوفا خلال اجتماع مع المجلس التنسيقي لمكافحة "كورونا"، إنه يوجد تطور في الجهاز المناعي بجسم الإنسان في محاربة الفيروس.
واستندت بوبوفا، في تصريحاتها، إلى بحث
وأضافت أنه تم تكرار التجربة بعد أكثر من30 يوما، فلوحظت زيادة المناعة لدى نفس الأشخاص بنسبة 49.4%، وما يقوله العلماء تؤكده نتائج البحث العلمي، فبعدما مضت فترة قليلة ازداد عدد الأجسام المضادة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: مناعة الإنسان ضد كورونا آخذة في التطور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.