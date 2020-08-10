السعودية تُسجل 1257 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3199 حالة.



وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل

1257 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 289 ألفًا و947 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1439 حالة شفاء جديدة، ليصل

إجمالي المتعافين إلى 253 ألفًا و478 شخصًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.