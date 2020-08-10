3484 حصيلة الإصابات بكورونا في العراق في 24 ساعة

سجلت العراق، اليوم الإأثنين، 3484 إصابة و72 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ذكر بيان للوزارة: "تم فحص 19663 نموذجاً في المختبرات كافة المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1165049 نموذجاً".
وأضاف: "كما سجلت الوزارة 2015 حالة شفاء خلالذات المدة".
وتُشكل نسبة حالات الشفاء في العراق 71.5% من مجموع الإصابات التي بلغت 153599 إصابة، توفي منها 5464 مصابا.
وسجلت العراق، اليوم الإثنين، عدد كبير من المخالفات التي تم ضبطتها منذ بدء فرض حظر التجوال الوقائي في البلاد
وذكرت مديرية المرور العامة ف في بيان صحفي، أن "المخالفات التي أرتكبت خلال حظر التجوال في بغداد والمحافظات منذ بداية حظر التجوال الوقائي وحتى التاسع من أغسطس الحالي، بلغت حجز 10530 مركبة و 12944 عجلة، وفرض 594351 غرامة مالية".
وأضافت، أن "موقف الضبط في العاصمة بغداد ليوم أمس الأحد تضمن حجز 78
عجلة، و 225 دراجة، وفرض 5580 غرامة".
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