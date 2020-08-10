3484 حصيلة الإصابات بكورونا في العراق في 24 ساعة

سجلت العراق، اليوم الإأثنين، 3484 إصابة و72 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ذكر بيان للوزارة: "تم فحص 19663 نموذجاً في المختبرات كافة المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1165049 نموذجاً".

وأضاف: "كما سجلت الوزارة 2015 حالة شفاء خلال

ذات المدة".

وتُشكل نسبة حالات الشفاء في العراق 71.5% من مجموع الإصابات التي بلغت 153599 إصابة، توفي منها 5464 مصابا.

وسجلت العراق، اليوم الإثنين، عدد كبير من المخالفات التي تم ضبطتها منذ بدء فرض حظر التجوال الوقائي في البلاد

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في السابع عشر من مارس الماضي.

وذكرت مديرية المرور العامة ف في بيان صحفي، أن "المخالفات التي أرتكبت خلال حظر التجوال في بغداد والمحافظات منذ بداية حظر التجوال الوقائي وحتى التاسع من أغسطس الحالي، بلغت حجز 10530 مركبة و 12944 عجلة، وفرض 594351 غرامة مالية".

وأضافت، أن "موقف الضبط في العاصمة بغداد ليوم أمس الأحد تضمن حجز 78

عجلة، و 225 دراجة، وفرض 5580 غرامة".