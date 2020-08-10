وزيرالمالية اللبناني يقدم استقالته على خلفية انفجار مرفأ بيروت

استقال وزير المالية اللبناني، غازي وزني، من الحكومة اللبنانية ، اليوم الإثنين، على خلفية انفجار مرفأ بيروت، ويعتبر وزير المالية اللبناني هو المفاوض الرئيسي مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ لمساعدة لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم قدمت وزيرة العدل، ماري كلود نجم ، استقالتها إلى رئيس الوزراء حسان دياب.
وتعد استقالة وزير المالية الرابعة من نوعها في حكومة دياب؛ إذ أعلن وزير البيئة والتنمية الإداريةدميانوس قطار، أمس الأحد استقالته من الحكومة، وذلك بعد ساعات على استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.
كذلك قدم عدد من النواب استقالاتهم من مجلس النواب، من بينهم أعضاء يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون، وذلك على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية،
وأعلن النائب اللبناني وعضو حزب "اللقاء الديمقراطي"، هنري حلو، اليوم الإثنين، استقالته من مجلس النواب، وقدم الاستقالة بشكل رسمي إلى الأمين العام للمجلس، عدنان ضاهر.
كان نوّاب كتلة "الكتائب" سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان، ورئيس حركة "الاستقلال" ميشال معوض، أعلنوا سابقًا استقالاتهم من مجلس النواب.
كما أعلنت النائبة، ديما جمالي، أمس أنّها ستتقدّم اليوم باستقالتها من المجلس. وأعلن النائب، نعمة أفرام، تعليق نشاطه النيابي إلى حين التصويت على تقصير ولاية المجلس الحالي ثمّ سيتقدّم باستقالته من المجلس.
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