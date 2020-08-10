الكشف عن مجموعة قرصنة إيرانية تعتبر “أهم وحدة للهجمات الإلكترونية”

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وجاءت تفاصيل الكشف عن المجموعة ضمن تحذير أمني أرسله مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبوع الماضي.

وفي حين أن التحذير، لم يحدد المتسللين بالاسم، إلا أن مصادر أبلغت موقع “ZDNet” أن المجموعة تابعة لقراصنة إيرانيين معروفين باسم “Fox Kitten” الممولة من قبل الحكومة الإيرانية.

ووصف محلل أمن إلكتروني حكومي سابق، يعمل الآن في شركة أمنية خاصة، مجموعة “Fox Kitten” بأنها الأهم بالنسبة لإيران عندما يتعلق الأمر بالهجمات الإلكترونية.

ونظرا لطبيعة الأجهزة التي يستهدفها القراصنة الإيرانيون، تشمل الأهداف بشكل أساسي الشركات الخاصة الكبيرة، والشبكات الحكومية في الولايات المتحدة.

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ونفذ قراصنة إيران في السابق هجمات استهدفت العديد من المؤسسات المالية الأميركية، بما في ذلك بورصة نيويورك وبورصة ناسداك منذ 2011، وحتى اقتحام النظام الحاسوبي لسد شمال مدينة نيويورك في 2013.

وتمتلك إيران أحد أنشط برامج القرصنة، وتركز طهران على بناء قدراتها الإلكترونية، لأن قدراتها العسكرية التقليدية لا تتطابق مع قوة الولايات الأميركية.

وكانت إيران قد استخدمت نفس هذه الأساليب مع الولايات المتحدة في وقت سابق، فقد حاولت مجموعة قرصنة على صلة بالحكومة الإيرانية في أكتوبر الماضي التسلل إلى حسابات بريد إلكتروني تتعلق بحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية.

وتسود العلاقات الأميركية الإيرانية حالة من التوتر، بعد أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي، حيث فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على طهران شلت قدرات النظام وأنشطته الداعمة للإرهاب في المنطقة.