كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مزيد من المهاجرين يعبرون القناة لبريطانيا مع تصاعد التوتر السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحضر وكلاء الحدود البريطانيون، مهاجرين، إلى الشاطئ في ميناء دوفر، اليوم الاثنين، بعد أن أخذوهم من قارب مطاطي أثناء عبورهم القناة، في أحدث موجة في موجة العبور التي تسببت في توترات سياسية مع فرنسا.

وشاهد مصور لوكالة "رويترز" في دوفر زورقا من حرس الحدود يصل وعلى متنه مجموعة من المهاجرين يرتدون سترات نجاة. تم سحب زورق أزرق قابل للنفخ بواسطة سفينة منفصلة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون للمذيعين: "ما يحدث هو نشاط العصابات القاسية والإجرامية التي تخاطر بحياة هؤلاء الأشخاص، وتنقلهم عبر القناة ... في سفن يحتمل أن تكون غير صالحة للإبحار".

وأضاف: "نريد أن نوقف ذلك بالعمل مع الفرنسيين".

مستفيدين من الطقس الحار وظروف البحر الهادئة، وصل أكثر من 500 مهاجر إلى إنجلترا منذ يوم الخميس، وكثير منهم في قوارب مطاطية مكتظة.

وقالت وزارة الداخلية، إنها ستعيد أكبر عدد ممكن من المهاجرين إلى فرنسا. ومن المقرر أن يلتقي وزير الهجرة كريس فيلب نظيره الفرنسي في باريس هذا الأسبوع.

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وتقول فرنسا، إنها نشرت بالفعل موارد إضافية وإن العديد من القوارب يتم اعتراضها قبل عبورها.

وقال ستيفن هيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Refugee Action الخيرية، إن أعداد الذين يعبرون البحر إلى بريطانيا - حوالي 4000 حتى الآن هذا العام - كانت ضئيلة في سياق ما وصفه بأزمة اللاجئين العالمية.

وأضاف لـ"رويترز": "هذا أمر خطير بالنسبة للأشخاص المعنيين، لكنه حركة متواضعة وفقًا للمعايير الدولية وهو بالتأكيد شيء يمكن لبريطانيا التعامل معه"، مقارنًا الوضع في لبنان الذي يضم مليون لاجئ سوري.

تلقت فرنسا 138 ألف طلب لجوء العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الطلبات التي تلقتها بريطانيا والبالغ عددها 44200، بحسب يوروستات.

كثير من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى بريطانيا يأتون من أفغانستان والعراق وسوريا ودول في إفريقيا هربًا من الفقر أو الاضطهاد أو الحرب.