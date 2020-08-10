كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس زيمبابوي يدين "الأكاذيب المثيرة للانقسام" بشأن مزاعم انتهاك الحقوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا، اليوم الإثنين، انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومته بأنه "أكاذيب مثيرة للانقسام"، وقال، إن إدارته تتعرض لهجوم متجدد من المعارضين المحليين والأجانب.

وأضاف "منانجاجوا"، خلال خطاب ألقاه في يوم الأبطال في هراري، أن المزاعم كانت "هجمات غير مبررة من قبل منتقدينا الدائمين، داخل حدودنا وخارجها"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضح "منانجاجوا"، الذي حل محل روبرت موجابي بعد انقلاب عام 2017: "الأكاذيب الخلافية والتلفيقات التي يرتكبها المرتدون والمتفوقون الذين يريدون الانقضاض على مواردنا الطبيعية لن تكسب اليوم أبدًا. الحقيقة ستنتصر على الأكاذيب، والخير على الشر".

لقد تحطمت الآمال في أن "منانجاجوا" سيوحد دولة مستقطبة وينعش الاقتصاد المنكوب في أعقاب عهد موجابي. مثل سلفه، ويتهم "منانجاجوا" الغرب بتمويل المعارضة لزعزعة استقرار البلاد.

وتقول جماعات حقوق الإنسان والمحامون، إن النشطاء يتعرضون للاعتقال والاختطاف والتعذيب بعد أن دعوا إلى مظاهرات في الشوارع في 31 يوليو، وهو ما تم القضاء عليه من خلال نشر قوات الأمن.

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وتقول حركة التغيير الديمقراطي المعارضة الرئيسية، إن حوالي 30 من أعضائها فروا من منازلهم خوفًا من اختطافهم أو اعتقالهم من قبل عناصر أمن الدولة.

أثارت الأحداث في زيمبابوي قلق جنوب إفريقيا لدرجة أن الرئيس سيريل رامافوسا أرسل اثنين من السياسيين المخضرمين سيدني مفامادي وبالكا مبيتي إلى هراري.

وقال مسؤول حكومي، إن المبعوثين وصلوا اليوم الاثنين ومن المتوقع أن يجتمعوا مع "منانجاجوا" في وقت لاحق اليوم.

يقول النقاد أيضًا إن "منانجاجوا" يستخدم غطاء إغلاق فيروس كورونا لإسكات النقاد مع تزايد الغضب بنسبة تزيد عن 737 ٪ من التضخم - الذي أعاد ذكريات التضخم المفرط في عهد موغابي قبل عقد من الزمن - وهو قطاع صحي ينهار ونقص في وسائل النقل العام.

ومع ذلك، قال "منانجاجوا"، إن حكومته قد أرست أساسًا ثابتًا "لديمقراطية دستورية مزدهرة ومجتمع عادل ومنفتح وخاضع للمساءلة ومزدهر".