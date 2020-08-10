كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الأمريكي: زيارتي لتايوان تمثل اعترافا بالصداقة العميقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الاثنين، أن زيارته لتايوان تمثل اعترافًا بالصداقة والشراكة العميقة المتبادلة.

وصرح "عازار" للصحفيين في العاصمة التايوانية، تايبيه، بأن تايوان كانت نموذجًا شفافًا وتعاونيًا لتبادل معلومات الصحة العامة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد وصل وزير الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة، أليكس عازار، إلى تايوان، يوم الأحد، بصفته أعلى مسؤول أمريكي يزور تايوان منذ أربعة عقود، وهي رحلة أدانتها الصين التي تدعي أن الجزيرة تابعة لها، مما زاد من توتر العلاقات الصينية الأمريكية.