كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محكمة جزائرية تحكم على صحفي وناشط ثلاث سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت جماعة حقوقية تدافع عن المعتقلين، إن محكمة جزائرية حكمت، اليوم الاثنين، على صحفي وناشط بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية.

كما أصدرت محكمة العاصمة الجزائرية حكما بالسجن أربعة أشهر على ناشطين آخرين بنفس التهم، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وحسب وكالة "رويترز"، لم يتسن الوصول إلى مسؤولي وزارة العدل للتعليق.

Advertisements

وترتبط الأحكام الصادرة بحق الصحفي خالد درارني والناشطين سمير بن العربي وسليمان حميتوش بالاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

واندلعت الاحتجاجات في فبراير 2019 لرفض خطة بوتفليقة للترشح لفترة خامسة في السلطة، والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة.

حظرت السلطات التظاهرات في وقت سابق من هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.