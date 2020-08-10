كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس كوريا الجنوبية يستبدل بعض كبار مساعديه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبدل رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، بعض كبار مساعديه، اليوم الإثنين، في إطار تعديل يهدف إلى رفع معدلات التأييد وسط انتقادات بشأن الارتفاع الشديد في أسعار المساكن.

استبدل مون سكرتيره الأول للشؤون السياسية ، وكبير سكرتيرته للشؤون المدنية ، ومساعده الذي يشرف على سياسة تعاون المجتمع المدني.

المسؤولون الثلاثة الذين تم استبدالهم هم جزء من فريق بقيادة رئيس أركان مون، نوه يونغ مين. وكانوا قد عرضوا الاستقالة الأسبوع الماضي وسط انتقادات متزايدة بشأن سياسة الإسكان.

هناك تكهنات بأن مون سيزيل نوه وآخرين في الأيام المقبلة، لكن نواب المعارضة دعوا إلى إقالة مسؤولين أكثر مسؤولية عن السياسات العقارية، بما في ذلك رئيس السياسة الاقتصادية لمون ووزيرا المالية والأراضي.

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ارتفعت أسعار المنازل في العاصمة سول بأكثر من 50٪ منذ عام 2017، وهي أسرع وتيرة في العالم، وفقًا لموقع الإحصاء Numbeo، على الرغم من أكثر من 20 سياسة تبريد تم تقديمها تحت القمر.

انخفضت معدلات الموافقة على مون إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبًا عند 43.1 ٪، مما أدى إلى القضاء على زيادة سابقة، وفقًا لاستطلاع الرأي Realmeter اليوم الاثنين.

ساعدت الموافقة على تعامل مون مع أزمة فيروس كورونا على الوصول إلى 64٪، وحقق الحزب فوزًا ساحقًا في الانتخابات البرلمانية في أبريل.

وجاء حزب المعارضة الرئيسي في المرتبة الثانية بعد الحزب الحاكم بنسبة 0.5٪ فقط، وهي أصغر فجوة في معدلات التأييد خلال فترة حكم "مون".

وقال مون في اجتماع مع كبار الأمناء: "أصبحت مشكلة الإسكان القضية الأكثر إلحاحًا في متناول اليد".