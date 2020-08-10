كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء بريطانيا: يجب إعادة فتح المدارس في سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه على المملكة المتحدة "واجب أخلاقي" لإعادة فتح المدارس بدوام كامل الشهر المقبل من أجل رفاهية الأطفال.

وكانت قد اغلقت المدارس في إنجلترا منذ مارس، رغم أن العديد منها ظل مفتوحًا جزئيًا للأطفال المعرضين للخطر وأطفال العاملين الرئيسيين. وعاد بعض التلاميذ في رياض الأطفال والصف الأول والصف السادس إلى المدرسة في يونيو.

وقد زار جونسون المدارس في شرق لندن يوم الاثنين. وقال خلال الزيارة انه "ليس من الصواب أن يقضي الأطفال المزيد من الوقت خارج المدرسة.. سيكون الوضع أفضل بكثير بالنسبة لصحتهم ورفاههم العقلي، وآفاقهم التعليمية، إذا عادوا جميعا إلى المدرسة بدوام كامل في سبتمبر." واضاف "من واجبنا الأخلاقي كدولة أن نتأكد من حدوث ذلك".

وتأتي تعليقات جونسون بعد أن كتب مقالًا لصحيفة "ميل" البريطانية يوم الأحد، يعلن فيه ان إعادة فتح المدرسة "أولوية وطنية". وقال إن الأطفال معرضون بشكل متزايد لخطر العنف المنزلي والاستغلال والإدمان إذا بقوا خارج المدرسة لفترة أطول من اللازم.

وقد قال جونسون مرارًا وتكرارًا إن خطر إصابة الأطفال بمرض فيروس كورونا "منخفض"، لكن لا يزال إعادة فتح المدارس بأمان عملية محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمسؤولين.