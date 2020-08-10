كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البحرين توجه صفعة مدوية لأردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر، إن دولة البحرين، ستوجه صعفعة مدوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وستمنع دخول الأتراك لأراضيها.

وأضافت المصادر، أن هذا الإجراء سيكون ردًا على الانتهاكات التركية والإستفزازت التى يشنها بتصريحات عنترية موجهة ضد الدول العربية الشقيقة .

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وقد أوضح وزير الخارجية الليبي، خلال حواره مع موقع الخليج 365، أن أردوغان يستعمل سياسة البلطجة والعربضه لسرقة خيرات وثروات الدولة الليبيا ولكننا لن نسمح له بذلك، فالشعب الليبي برفض العدوان التركي ولدينا قوات مسلحة لن تسمح لهم بذلك وسنواجهه هذا العدوان بكافة الطرق بالقانون الدولي والتشريعات والأسلحة وبكل ما أوتينا من قوة.

كما أن تركيا أصبحت تهدد أوروبا بتلك الجماعات الإرهابية والمليشيات التي جلبتها إلي أراضي ليبيا ويجب مواجهه تلك القنابل الموقوته، التي ترعاها تركيا وتتحدي بهم المجتمع الدولي، فيجب علي المجتمع الدولي الآن مواجهه تلك المليشيات بشكل سريع قبل أن تنفجر.