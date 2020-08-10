الشاب يونس في ديو مع مغني راب

يحضر الفنان الشاب يونس لديو مشترك مع مغني الراب، الشاب مايسترو، يجمع بين الراي العصري، والراب، تتواصل به مشاريع الأغاني المشتركة بين النوعين الموسيقين المذكورين.

وحضر الشاب يونس، ومايسترو أغنية بعنوان laisse tomber، تم الانتهاء من تسجيلها، في انتظار تصوير الكليب.

وكان مايسترو قد أصدر، قبل أيام، أغنية جديده رفقة مغني الراب حليوة، بعنوان “بارانويا”، على شكل فيديو كليب.

وشهدت الفترة الأخيرة تعاونا بين مغني الراب مغنى الأغنية العصرية، حيث صدر عمل مشترك بين البيغ، وايهاب أمير بعنوان “لمريولة”، وسبق أن أصدر إيهاب ديو مع السبعتون بعنوان “ملينا” ، كما أن أمينوكس أصدر أغنية مع حليوة بعنوان “ساندريلا.