شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو الى مكافحة موجات التفشي الجديدة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020 دعت منظمة الصحة العالمية ، اليوم ،الى مكافحة موجات التفشي الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). Advertisements وأشارت المنظمة في بيان لها ، الى ان الفيروس لم تظهر له أنماطا موسمية وسيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن ضغوطها لمقاومته. وقال رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة مارك راين "يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة".

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